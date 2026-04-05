Лион не успя да вкара на Анже

Отборите на Лион и Анже направиха нулево равенство в двубой от 28-ия кръг на френската Лига 1. Пет минути след почивката Павел Шулц пропусна най-чистата ситуация в полза на гостите, които останаха без успех в девет поредни мача от всички турнири.

Това остави “хлапетата” извън топ 4 на класирането, а вчерашната победа на Лил срещу Ланс допълнително утежни положението на отбора. Анже пък се намира в "златната среда" на класирането на 14 точки зад местата, даващи право на участие в европейските клубни турнири през следващия сезон, както и на 10 пред тройката на дъното.

Класика за Лил погреба шампионските амбиции на Ланс

По-късно тази вечер четвъртият Марсилия гостува на Монако, а при победа за монегаските битката за зона Шампионска лига ще стане още по-свирепа. Към момента разликата между третия и осмия във временното класиране е едва седем точки.