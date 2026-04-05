Класика за Лил погреба шампионските амбиции на Ланс

Отборът на Лил победи тима на Ланс с класическото 3:0 в среща от 28-ия кръг на френската Лига 1. Головете за победата отбелязаха Хакон Арнар Харалдсон (44'), Феликс Корея (49') и Матиас Фернандес-Пардо (58' - дузпа). Това попречи на "жълто-червените" да доближат лидера и шампион Пари Сен Жермен на само точка, като момчетата на Луис Енрике имат и един мач в запас. Те от своя страна вчера победиха Тулуза с 3:1 и допълнително отвориха ножицата между първия и втория. Така Ланс продължи да се отдалечава от титлата и изглежда, че ще се бори по-скоро за второто по значение отличие в страната - Купата на Франция, където този месец ще играят на полуфиналите.

"Песовете" от своя страна записаха изключително ценна победа в битката за местата, даващи право на участие в Шампионската лига. Те успяха временно да изпреварят Марсилия и Лион и вече са на третото място, което дава право на директно класиране в основната схема на "турнира на богатите".