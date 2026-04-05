Евелина Цветанова: Мачът беше с голяма стойност

  • 5 апр 2026 | 21:08
Старши треньорът на ЦПВК Евелина Цветана не скри задоволството си след победата с 3:1 гейма над Левски в първия полуфинален сблъсък между двата отбора в НВЛ. Ето какво каза тя пред БНТ секунди след последната точка.

ЦПВК победи Левски София в първия полуфинал

„Искам да поздравя момичетата за отлично изиграния мач и победата, страхотен празник и страхотни емоции днес. Намалихме личните грешки, първия гейм можехме да го затворим много по-рано, след това намалихме грешките и това се показа в играта. Това е дерби, мачът е с голяма стойност, нормално е момичетата да бъдат напрегнати, щастлива съм, че победихме“, каза Цветанова.

„Опитаха се да ни изненадат с атака през зона 6, успяхме да се нагодим, направиха си токите, но не беше съществено за мача. Нека първо си починем, след това да анализираме нашата и тяхната игра и да се подготвим на 100% за втория двубой в серията“, добави треньорът.

Калина Венева: Сплотени сме и не се отказваме
Още от Волейбол

Желязков: Не направихме най-добрия мач

Желязков: Не направихме най-добрия мач

  • 6 апр 2026 | 00:59
  • 1218
  • 0
Сашо Попов: Измъкнахме тежки ситуации в тайбрека, за да се завърнем

Сашо Попов: Измъкнахме тежки ситуации в тайбрека, за да се завърнем

  • 6 апр 2026 | 00:28
  • 1145
  • 1
Алекс Николов с 20 точки, Лубе загуби първия полуфинал от Верона

Алекс Николов с 20 точки, Лубе загуби първия полуфинал от Верона

  • 5 апр 2026 | 21:50
  • 3325
  • 2
ЦСКА спря Левски след 13 поредни загуби

ЦСКА спря Левски след 13 поредни загуби

  • 5 апр 2026 | 21:31
  • 41090
  • 23
Славина Колева: Ще покажем друго лице в следващите мачове

Славина Колева: Ще покажем друго лице в следващите мачове

  • 5 апр 2026 | 21:18
  • 1123
  • 0
Денислав Димитров: Играта ни е на приливи и отливи

Денислав Димитров: Играта ни е на приливи и отливи

  • 5 апр 2026 | 21:11
  • 2328
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Лудогорец се възползва от грешката на Левски и вече е на 7 точки от "сините"

Лудогорец се възползва от грешката на Левски и вече е на 7 точки от "сините"

  • 5 апр 2026 | 21:25
  • 60908
  • 218
Ще дойде ли краят на мъките на Септември (Сф)?

Ще дойде ли краят на мъките на Септември (Сф)?

  • 6 апр 2026 | 07:17
  • 2352
  • 1
Добра новина за Левкси - Сангаре се приближава до завръщане

Добра новина за Левкси - Сангаре се приближава до завръщане

  • 6 апр 2026 | 09:30
  • 849
  • 0
ЦСКА със спешна среща - притеснява се за бъдещето на двама от основните си футболисти

ЦСКА със спешна среща - притеснява се за бъдещето на двама от основните си футболисти

  • 6 апр 2026 | 09:19
  • 1748
  • 3
Ювентус не може да си позволи грешка срещу Дженоа

Ювентус не може да си позволи грешка срещу Дженоа

  • 6 апр 2026 | 06:19
  • 3734
  • 0
Петзвезден Интер се събуди с бой над Рома преди дуела на преследвачите

Петзвезден Интер се събуди с бой над Рома преди дуела на преследвачите

  • 5 апр 2026 | 23:39
  • 19461
  • 4