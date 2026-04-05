ЦПВК победи Левски София в първия полуфинал

  • 5 апр 2026 | 20:34
ЦПВК победи с 3:1 (27:25, 21:25, 25:18, 25:21) като гост Левски София на полуфиналите в женския шампионата на България по волейбол и поведе с 1-0 успеха в серията до 3 успеха.

Дебютната част вървеше равностойно, а първи до геймбол достигнаха домакините при 24:23, но ЦПВК успя да направи обрат до 27:25.

"Сините" изравниха резултата в двубоя при 25:21, но след това загубиха следващите два гейма без да затруднят много гостите, отстъпвайки в мача.

Втората среща от серията между двата отбора е на 8 април, сряда, от 18:00 часа и ще бъде излъчена пряко по БНТ 3.

