Мечтан дебют за новия треньор на Кремонезе

Повторният дебют на Марко Джампаоло начело на Кремонезе се разви по перфектен начин. Неговият тим сложи край на серия от 15 поредни мача без успех и излезе от зоната на изпадащите. Отборът от Кремона спечели с 2:0 при гостуването си на Парма след голове през второто полувреме. Йосеф Малех откри резултата в 54-ата минута, а Яри Вандепуте се разписа в 68-ата минута.

Кремонезе започна активно двубоя и удар на Вандепуте бе спасен от Сузуки. Опит за задна ножица на Боналоци пък прати топката над вратата. Гостите стигнаха до гол в 24-ата минута, но той не бе зачетен поради засада. Първият шанс за Парма бе неточен удар на Пелегрини.

Тимът на Джампаоло поведе след лошо изчистване на Бричги, от което се възползва Малех, който с хубав удар откри резултата. За него това бе първи гол в Серия А от 2021 г. Джейми Варди влезе като резерва и допринесе за успеха. Английският нападател проби отляво и центрира към Вандепуте за втория гол в мача. Парма натисна в края, но не успя да стигне до гол.

Снимки: Imago