Церемония "Футболист на годината 2025"
  • 22 март 2026 | 18:55
Късни голове донесоха успеха на Лацио

Лацио записа трета поредна победа в Серия А, след като спечели с 2:0 гостуването си на Болоня и изпревари днешния си съперник. Кенет Тейлър отбеляза и двата гола. Той откри резултата в 72-ата минута и се разписа още веднъж десет минути по-късно. Срещата можеше да се развие различно, но Рикардо Орсолини пропусна дузпа в началото на второто полувреме.

"Орлите" имаха предимство в началото на двубоя и Марушич пропусна една добра ситуация. Домакините постепенно изравниха играта. Мощен удар на Никола Моро от дистанция разтресе гредата. Лацио разчиташе на контраатаки и при една от тях Марушич излезе на добра позиция, но прати топката над вратата.

В началото на втората част Болоня получи отличен шанс да поведе, но вратарят на гостите спаси дузпа, изпълнена от Орсолини. Този пропуск сякаш се отрази на домакините и даде инициативата на съперника. Тейлър откри резултата в 72-ата минута, а десет минути по-късно удвои аванса на Лацио.

Снимки: Imago

