Нов голям мач от Евролигата в "Арена София" тази вечер

След гостуването в София на гръцкия колос Панатинайкос миналата седмица, тази вечер феновете на баскетбола у нас ще имат възможността да се насладят на живо на още един мегасблъсък от Евролигата в родната столица. Играещият на българска земя домакинските си срещи в турнира израелски тим Апоел Тел Авив приема днес от 19:00 часа действащия шампион и носител на два трофея в елитната надпревара Фенербахче. Срещата е от 36-ия кръг.

Момчетата на Димитрис Итудис се изправят срещу водения от литовската легенда Шарунас Ясикевичус турски гранд в ключов мач за разпределението на челните позиции в редовния сезон на Евролигата, който приключва в средата на месеца.

Мегасъбитието в "Арена София" наближава, билетите се изкупуват с бързи темпове

Апоел в момента е пети в класирането с 21 победи и 13 поражения (мач по-малко), докато Фенербахче отстъпи първата позиция на Олимпиакос и е втори към днешна дата с баланс 23-12.

Двата тима вече премериха силите си през ноември в “SAP Garden” в Мюнхен, където Фенербахче спечели със 74:68.

Тайлър Енис и Томер Гинат са извън строя за Апоел, докато легендата Нандо Де Коло и Джилсън Банга пропускат срещата за клуба от Истанбул.