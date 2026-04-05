Световният шампион срещу световния номер 1 за предпоследната титла

Вероятно двамата най-добри играчи в света в момента ще се изправят един срещу друг във финала на Шампионата на тура 2026 в неделя, когато световният №1 Джъд Тръмп среща действащия световен шампион Джао Синтонг.

Тръмп и Джао ще се изправят в мач до 19 фрейма, разделен в две сесии (от 15:00 и 21:00 българско време), като победителят ще спечели предпоследната титла за сезона и наградата от 150 000 паунда.

Като №5 в схемата, Тръмп трябваше да започне участието си от първия кръг, където започна много слабо, изоставайки с 0-4 от Марк Алън.

Асото в колодата обаче изравни до края на първата сесия и в крайна сметка спечели с 10-8.

В четвъртфиналите той премина през още по-драматичен мач, елиминирайки Шон Мърфи с 10-9, като направи ключов брейк над 50 точки в последния фрейм и прекрати серия от девет поредни загуби в решаващи фреймове.

На полуфинала картината беше съвсем различна – Тръмп поведе с 6-0 срещу №1 в схемата Нийл Робъртсън и контролира мача до крайния успех с 10-4, достигайки своя 53-и ранкинг финал в кариерата.

Той се бори за своята 32-ра ранкинг титла, което би го доближило само на една зад третия във вечната класация – Джон Хигинс. Това е неговият пети финал за сезона.

Шампионатът на тура е един от малкото трофеи, които липсват в кариерата на Тръмп – това е първият му финал в турнира, а преди тази седмица не беше печелил мач тук от 2020 г. Той вече е спечелил Световната Гран при и Шампионата на играчите, така че успех в неделя ще му донесе пълен комплект от трите турнира в серията Players Series.

Джао Синтонг е на прага на уникално постижение в снукъра. След като спечели Световната Гран при и Шампионата на играчите през февруари, той може да стане първият играч в историята, който печели и трите турнира от Players Series в един сезон. До момента той има 11 победи от 11 мача в тази серия.

Като №2 в схемата, Джао започна с убедителна победа с 10-4 над Крис Уейклин в четвъртфиналите, реализирайки пет сенчъри брейка – първата му победа на този турнир.

На полуфинала той разгроми Джон Хигинс с 10-1 – тежко поражение за четирикратния световен шампион, което почти завърши със „суха“ победа, ако Хигинс не беше направил брейк от 79 при 0-9.

През този сезон, в който има 15 различни шампиони от 16 ранкинг турнира, Джао е единственият с повече от една титла – но Тръмп може да се присъедини към него.

Освен перфектния си баланс в Players Series, Джао има и 100% успеваемост във финали на професионално ниво – спечелил е и шестте си досегашни финала. Общата му цел е шеста ранкинг титла и четвърта в рамките на една година.

По отношение на директните двубои, това ще бъде първият финал между Тръмп и Джао. Те се срещнаха два пъти по-рано този сезон – и двата пъти на полуфинали.

Тръмп спечели с 6-2 на Шампион на шампионите, но Джао си върна с победа 4-3 на Riyadh Season Championship, където след това спечели титлата срещу Робъртсън.

Общият им баланс е 3-2 в полза на Тръмп.

С наближаващото Световно първенство по снукър 2026, където Тръмп и Джао са двамата основни фаворити, победата в неделя може да се окаже силно изявление за намеренията им преди най-престижния турнир в календара.