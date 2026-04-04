Хигинс допусна най-тежката си загуба в 34-годишната си кариера

Джон Хигинс претърпя най-тежката загуба в своята 34-годишна кариера, след като отстъпи с 10-1 на Джао Синтонг в полуфиналите на Шампионата на тура.

Хигинс е легенда в спорта с четири световни титли и 33 ранкинг трофея, но 50-годишният шотландец никога досега не бе губил с толкова категоричен резултат. Преди това бе губил два пъти с разлика от девет фрейма – 13-4 срещу Стивън Хендри на Световното първенство през 2012 г. и 18-9 срещу Джъд Тръмп във финала през 2019 г. – но никога в мач до 19 фрейма.

Единствената малка утеха за Хигинс беше, че избегна загуба на нула, след като Джао пропусна възможност да спечели десетия фрейм при аванс 9-0.

Хигинс защитаваше титлата си в Манчестър, след като миналата година победи Марк Селби на финала, а тази седмица достигна до полуфиналите с убедителни победи над Марк Уилямс и отново Селби. В мача срещу Джао той допусна редица грешки, но неговият вдъхновен съперник беше практически неудържим, реализирайки сенчъри и още девет брейка над 50 точки.

НАЙ-ТЕЖКИ ЗАГУБИ В КАРИЕРАТА НА ХИГИНС

Алън Макманъс 10-3 Джон Хигинс – Световно първенство 1995, първи кръг

Стивън Хендри 9-1 Джон Хигинс – UK Championship 1995, полуфинал

Стивън Лий 9-2 Джон Хигинс – UK Championship 2001, четвъртфинал

Рони О’Съливан 10-3 Джон Хигинс – Masters 2005, финал

Стивън Хендри 13-4 Джон Хигинс – Световно първенство 2012, втори кръг

Джъд Тръмп 18-9 Джон Хигинс – Световно първенство 2019, финал

Джао Синтонг 10-1 Джон Хигинс – Tour Championship 2026

29-годишният Джао от Китай ще се изправи срещу Джъд Тръмп във финала в неделя (до 19 фрейма) – интригуващ сблъсък между световния шампион и №1 в света, като победителят ще спечели първата си титла от този турнир и 150 000 паунда. Това ще бъде първият им финал един срещу друг, въпреки че вече са се срещали два пъти на полуфинали този сезон – Тръмп победи с 6-2 на Шампион на шампионите, а Джао си върна с победа 4-3 по пътя към титлата на Riyadh Season Snooker Championship.

Джао достигна шестия си ранкинг финал и е спечелил първите пет – постижение, което преди него са постигали само Стив Дейвис, Марк Уилямс и Нийл Робъртсън. Левичарят се стреми да стане първият играч, който печели и трите турнира от серията Players Series в един сезон, след като вече триумфира на Световната Гран при и Шампионата на играчите през февруари. Независимо от резултата утре, той със сигурност ще се изкачи до рекордното за кариерата си четвърто място в световната ранглиста. А при победа сезонните му приходи ще надхвърлят 1 милион паунда, при положение че му предстои и защита на титлата в „Крусибъл“.

Серии от 69, 64, 54, 81, 74, 78, 58, 62 и 104 дадоха аванс на Джао от 8-0 след първата сесия. В първия фрейм от вечерната сесия Хигинс имаше шанс за серия, но изгуби позиция при 14 точки и след разиграване на сейфти удари Джао вкара дълга червена и направи брейк от 54 за 9-0.

В десетия фрейм Джао водеше с 41 и имаше отлична позиция, но пропусна розовата към средния джоб, която се удари в ръба. Хигинс се възползва и с брейк от 79 избегна катастрофална загуба, връщайки се на стола си с иронична усмивка под аплодисментите на публиката. В 11-тия фрейм той получи ранен шанс, но пропусна трудна розова при 9 точки, което се оказа и последният му удар, тъй като Джао приключи мача с брейк от 85.