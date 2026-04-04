Тръмп е финалист в Шампионата на тура, а Робъртсън е съкрушен

Джъд Тръмп достигна финала на Шампионата на тура за първи път с впечатляваща победа с 10-4 над Нийл Робъртсън в Манчестър.

След като поведе с 6-0, Тръмп без особени затруднения затвори мача и увеличи шансовете си за втора ранкинг титла в рамките на два месеца, след като през февруари спечели Германския Мастърс. На финала в неделя той ще се изправи срещу Джон Хигинс или Джао Синтонг за трофея и голямата награда от 150 000 паунда в мач до 19 фрейма. Победа ще гарантира, че Тръмп ще остане №1 в света и през следващия сезон, независимо от резултатите на Световното първенство.

36-годишният Тръмп от Бристол достига четвъртия си ранкинг финал за сезона и общо 53-ти в кариерата си. Той се стреми към 32-ра ранкинг титла, което ще го остави само на една зад Хигинс във вечната ранглиста. Левичарят не беше печелил мач на този турнир в продължение на шест години преди тази седмица, но след като елиминира Марк Алън, Шон Мърфи и Робъртсън, вече е на крачка от един от малкото трофеи, които все още липсват във визитката му.

„Не съм играл добре в този турнир преди, така че е хубаво тази седмица да дойда тук, в страхотна зала и да променя това“, каза Тръмп, който е достигнал поне полуфинал в девет от последните си 11 турнира. „На моменти тази седмица играх много добре, но все още има какво да подобрявам. С Нийл сме имали много решаващи фреймове през годините. Не очаквах да е лесно днес, но започнах наистина силно. След това нивото ми леко спадна, но вече бях свършил основната работа.

Имам страхотен сезон – от Северна Ирландия насам през октомври вероятно съм най-постоянният играч с най-много полуфинали и финали. Понякога съм близо до най-добрата си форма, просто изпуснах няколко полуфинала срещу Джон Хигинс. Не можеш да избираш как ще играеш – понякога не си в най-добрата си форма, но пак печелиш турнири. Просто трябва да се наслаждаваш, когато се случва. Неделя ще бъде специална независимо дали ще играя с Джон или Джао – ще е вълнуващ мач с чудесна атмосфера.“

Робъртсън заяви: „Бях ужасен – през целия мач. Той започна много добре, но след това и двамата бяхме на много ниско ниво, вероятно аз го свалих до това. Когато става дума за сейфти игра, просто не съм достатъчно добър на това ниво, за да се конкурирам. Затова и резултатите ми на Световното първенство са толкова слаби. Играчите не играят сложни сейфтита срещу мен – просто чакат да направя лош удар, а това неизменно се случва.

Трябва да го оправя. Или трябва да играя изцяло атакуващо в Шефилд, или да намеря начин да подобря сейфти играта си. Не мога да продължавам с този междинен стил, при който създавам положения. Моят брейк билдинг и дълги удари се губят, защото не си създавам шансове. Отдавна го усещам – преди се гордеех с това, че печеля трудни фреймове, но това не е начинът, по който искам да играя. Вчера се представих добре срещу Бари Хоукинс, което беше добър знак. Но днес Джъд почти не трябваше да вкарва трудни дълги червени, за да влезе в серия. При 7-1 просто не бях във форма, за да направя мача по-оспорван.

Опитвам се – не е като нарочно да бъркам топките. Ще трябва да поговоря с Джо (Пери), защото не мога да се преструвам, че съм толкова добър в сейфти играта като Селби или Хигинс – това не е моята игра, така че трябва да направя нещо. Играчите вече са прекалено добри – никой не се срива по телевизията или не ти дава лесни шансове. Възможностите ми да влизам в игра с дълга червена вече не се случват толкова често. Това няма нищо общо с психика, а със създаването на положения.“