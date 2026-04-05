Атланта се подсили в подкошието преди плейофите

Атланта Хоукс подсили подкошието си, след като опитният център Тони Брадли подписа договор с "Ястребите" до края на сезона.

Този ход идва като отговор на контузията на центъра Джок Лендейл, а отборът търсеше решения за укрепване на състава си.

Според авторитетния журналист на ESPN Шамс Чарания, сделката с Брадли е финализирана, предлагайки надеждна опция под кошовете.

The Atlanta Hawks are signing veteran center Tony Bradley to a deal for the remainder of the season, adding frontcourt depth in wake of an injury to Jock Landale, sources tell ESPN. Atlanta has had a hot second half, surging to No. 5 in the Eastern Conference. — Shams Charania (@ShamsCharania) April 4, 2026

28-годишният център прекара предишните два сезона в Индиана Пейсърс. През настоящата кампания той е изиграл 38 мача, като записва средно по 4 точки и 2,8 борби за около 10 минути на игрището на мач.

Атланта Хоукс преминава през изключителен период през втората половина на редовния сезон, изкачвайки се до 5-о място в класирането на Източната конференция с актив от 45 победи и 33 загуби.

Снимки: Gettyimages