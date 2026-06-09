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  3. Куин Снайдер подписа нов договор с Атланта Хоукс

Куин Снайдер подписа нов договор с Атланта Хоукс

  • 9 юни 2026 | 12:08
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Куин Снайдер подписа нов договор с Атланта Хоукс

Старши треньорът на Атланта Хоукс Куин Снайдер подписа нов договор, съобщиха от тима.

"Ястребите" казаха, че става дума за многогодишно споразумение, но не дадоха подробности около параметрите му.

През изминалия сезон Атланта се нареди на шесто място в Източната конференция с 46 победи и 36 загуби и се завърна в плейофите за пръв път от сезон 2020/21, когато достигна до финала в конференцията.

През март Снайдер постигна своята победа номер 500 в треньорската кариера, с което стана 41-вият наставник в историята на Националната баскетболна асоциация с подобно постижение. Той е начело на тима от щата Джорджия от сезон 2022/23.

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