Футболни легенди изгледаха зрелището между Никс и Спърс в "Медисън Скуеър Гардън"

Футболни легенди изгледаха зрелището между Ню Йорк Никс и Сан Антонио Спърс в Медисън Скуеър Гардън в Ню Йорк. Великият Роберто Баджо взриви социалните мрежи с рядка и изключително емоционална поява, споделяйки кадър от трибуните в своя Instagram профил. В компанията на италианските звезди Кристиан Виери и Марко Матераци, както и на френската легенда Юри Джоркаеф, Божествената опашка прикова погледите на спортния свят с присъствието си на мач №3 от финалната серия за титлата в НБА.

Иконите на играта са в САЩ по покана на ФИФА за поредица от промоционални събития, свързани със Световното първенство, и просто са използвали момента, за да се насладят на баскетбол от най-високо ниво в култовата нюйоркска зала.

Звездното присъствие донесе късмет на гостите от Тексас, които си тръгнаха с драматичен успех след наелектризиращ сблъсък на паркета. Сан Антонио Спърс пречупиха домакините от Ню Йорк Никс със 115:111, благодарение на поредното силно и доминиращо представяне на френското чудо Виктор Уембаняма. Така "шпорите" се върнаха в битката за титлата и намалиха изоставането си в общия резултат на 1:2 победи.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google