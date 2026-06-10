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Футболни легенди изгледаха зрелището между Никс и Спърс в "Медисън Скуеър Гардън"

  • 10 юни 2026 | 05:02
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Футболни легенди изгледаха зрелището между Никс и Спърс в "Медисън Скуеър Гардън"

Футболни легенди изгледаха зрелището между Ню Йорк Никс и Сан Антонио Спърс в Медисън Скуеър Гардън в Ню Йорк. Великият Роберто Баджо взриви социалните мрежи с рядка и изключително емоционална поява, споделяйки кадър от трибуните в своя Instagram профил. В компанията на италианските звезди Кристиан Виери и Марко Матераци, както и на френската легенда Юри Джоркаеф, Божествената опашка прикова погледите на спортния свят с присъствието си на мач №3 от финалната серия за титлата в НБА.

Иконите на играта са в САЩ по покана на ФИФА за поредица от промоционални събития, свързани със Световното първенство, и просто са използвали момента, за да се насладят на баскетбол от най-високо ниво в култовата нюйоркска зала.

Звездното присъствие донесе късмет на гостите от Тексас, които си тръгнаха с драматичен успех след наелектризиращ сблъсък на паркета. Сан Антонио Спърс пречупиха домакините от Ню Йорк Никс със 115:111, благодарение на поредното силно и доминиращо представяне на френското чудо Виктор Уембаняма. Така "шпорите" се върнаха в битката за титлата и намалиха изоставането си в общия резултат на 1:2 победи.

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