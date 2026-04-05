Венци Иванов: Щастието ти се усмихва, когато се трудиш усърдно

Старши треньорът на Ком (Берковица) Венци Иванов бе доволен след категоричния успех срещу Локомотив (Мездра) с 4:2.

„Футболистите бяха концентрирани и решени да се докажат срещу един от лидерите в шампионата. Вкарахме положенията си за разлика от предните две домакинства, в които дори имахме повече ситуации за отбелязване на гол. Но това е благодарение на усърдния труд – когато си последователен, рано или късно щастието ти се усмихва“, коментира наставникът пред официалния сайт на Ком (Берковица).

„Поздравления за колектива ни, който продължава да се доказва, включително и в първите две домакинства през пролетта, когато надиграхме категорично противниците ни. Казах на момчетата преди мача, че нямаме основания да сме с по-ниско самочувствие, от когото и да било в нашата група“, добави Венци Иванов.

Следващият двубой на тима е на 10 април срещу Янтра (Полски Тръмбеш).