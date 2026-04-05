Валери Свиленов: Равностоен двубой, доволен съм от резултата

Ботев (Ихтиман) спечели гостуването си на Оборище (Панагюрище) с 2:0 в мач от поредния кръг на Югозападната Трета лига. Ето коментарът на старши треньора на ихтиманци Валери Свиленов.

„Получи се равностоен двубой, като по-трудно се нагодихме в началото. През първото полувреме нямахме ситуации за гол, докато противникът имаше чисто положение в 45-ата минута. Техен футболист остана сам срещу нашия вратар, но се забави и не успя да реализира“, коментира старши треньорът Валери Свиленов пред официалния сайт на Ботев (Ихтиман).

„След разговор на полувремето, през втората част започнахме много по-концентрирано и отговорно и взехме превес на терена. Така поведохме с 1:0 след хубаво центриране на Милованович и гол на Балджийски. След гола, приехме играта, опитвайки се на контраатака да реализираме втори гол. Така се и получи. В 88-ата минута, Милованович овладя, даде я на Балджийски, който на празна врата вкара за 2:0, след като двама защитници и вратарят се разминаха с топката“, коментира още специалистът.

„Доволен съм от резултата, не толкова от играта, особено през първото полувреме. Лошото е, че пак дадохме жертви – принудителните смени на Антон Бакалов и Димитър Панталеев“, завърши наставникът на Ботев (Ихтиман).