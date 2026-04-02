Валери Свиленов: Бдин е клуб с традиции

На 22 април, Ботев (Ихтиман) ще играе полуфинал с Бдин (Видин) от турнира за купата на Аматьорската лига.

Валери Свиленов, треньор на Ботев коментира изтегленият днес жребий пред Sportal.bg.

„Адмирации за всички полуфиналисти. Познавам Бдин, като клуб с традиции. През последните години се състезаваше във Втора лига. Това буди уважение. Не познавам сегашния им отбор. Предстои да ги разузнаваме. При всички случаи ще ни е трудно. Турнирен мач е и всичко може да се случи. Очаквам да победим“.