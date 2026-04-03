Валери Свиленов за гостуването в Панагюрище

Утре Ботев (Ихтиман) ще играе с Оборище в Панагюрище. Срещата е от 26-ия кръг на Югозападната Трета лига.

„Трудно изпитание за нас в Панагюрище. Оборище винаги е сериозен противник. Представят се добре от началото на пролетния полусезон. В състава им са около 12 качествени футболисти. Повече обаче ме притеснява, ние какво ще направим. Потенциалът на играчите ни може да тревожи всеки съперник. Ако го демонстрираме, напълно нормално е да печелим мачовете си“, коментира пред Sportal.bg Валери Свиленов, треньор на Ботев.