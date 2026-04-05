Фенербахче спечели силен турнир за деца в Кранево

Отборът на Фенербахче спечели силния международен футболен турнир в Кранево (област Добрич) за деца, родени през 2015 година. Надпреварата се проведе под егидата на „Gold Cup Терма Вилидж“.

На финала младите таланти на турския гранд надиграха своите връстници от Черноморец Бургас – „акулите“ – с резултат 5:3. Бургаският тим също се представи на много високо ниво през целия турнир.

Третото място зае отборът на Рапид Букурещ, а четвърти останаха децата на столичния гранд Левски.

След края на състезанието на призьорите бяха връчени медали и купи под звуците на легендарната песен на Queen – „We Are the Champions“. Отличилите се състезатели също получиха индивидуални награди.

Церемонията по награждаването бе впечатляваща и колоритна, напомняща най-добрите образци от Шампионската лига.

/Пламен Трендафилов/