Компани: Щастлив съм от трите точки, знах, че ще бъде трудно

Старши треньорът на Байерн (Компани) Венсан Компани говори след победата на баварците с 3:2 гостуването на тима на Фрайбург от 28-ия кръг на германската Бундеслига. На полувремето шампионите изоставаха с два гола, но след почивката намериха начин как да направят пълен обрат.

„Мисля, че започнахме добре. Имахме няколко добри шанса през първото полувреме, но ни липсваше финалният щрих. Но трябва да отдадем заслуженото и на противницка. Те дадоха всичко от себе си пред феновете си. Затова ни беше трудно.

Vincent Kompany on today's win and performance: "I thought we got off to a good start. In the first part of the first half, we found good spaces but the last touch wasn't there. But we also have to give credit to the opponent, they gave everything in front of their fans. That's…

Това е част от футбола. Не можеш да печелиш всеки мач с 3:0 или 4:0, играейки вълнуващ футбол. Трябва да се справяме с тези емоции през целия сезон. Всъщност съм щастлив от трите точки, защото знаех, че ще бъде трудно“, каза Компани.