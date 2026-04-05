Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Байерн (Мюнхен)
  3. Компани: Щастлив съм от трите точки, знах, че ще бъде трудно

  • 5 апр 2026 | 04:43
  • 2091
  • 2

Старши треньорът на Байерн (Компани)  Венсан Компани говори след победата на баварците с 3:2 гостуването на тима на Фрайбург от 28-ия кръг на германската Бундеслига. На полувремето шампионите изоставаха с два гола, но след почивката намериха начин как да направят пълен обрат.

Гол в 99-ата минута донесе паметен обрат за Байерн преди гостуването на “Бернабеу”
Гол в 99-ата минута донесе паметен обрат за Байерн преди гостуването на "Бернабеу"

„Мисля, че започнахме добре. Имахме няколко добри шанса през първото полувреме, но ни липсваше финалният щрих. Но трябва да отдадем заслуженото и на противницка. Те дадоха всичко от себе си пред феновете си. Затова ни беше трудно.

Това е част от футбола. Не можеш да печелиш всеки мач с 3:0 или 4:0, играейки вълнуващ футбол. Трябва да се справяме с тези емоции през целия сезон. Всъщност съм щастлив от трите точки, защото знаех, че ще бъде трудно“, каза Компани.

Следвай ни:

Още от Футбол свят

Ето колко още кредит на доверие има Артета

Ето колко още кредит на доверие има Артета

  • 6 апр 2026 | 05:52
  • 6790
  • 4
Равенство между новаците в Лига 1

Равенство между новаците в Лига 1

  • 6 апр 2026 | 03:53
  • 1028
  • 0
Льо Авър и Оксер си вкараха по гол

Льо Авър и Оксер си вкараха по гол

  • 6 апр 2026 | 02:51
  • 425
  • 0
Метц и Нант не си вкараха

Метц и Нант не си вкараха

  • 6 апр 2026 | 02:45
  • 435
  • 0
Гасперини: Рома претърпя тежък удар по морала си

Гасперини: Рома претърпя тежък удар по морала си

  • 6 апр 2026 | 01:46
  • 1971
  • 1
Киву: Интер показа правилния дух и искаше да доминира

Киву: Интер показа правилния дух и искаше да доминира

  • 6 апр 2026 | 01:18
  • 1214
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Лудогорец се възползва от грешката на Левски и вече е на 7 точки от "сините"

Лудогорец се възползва от грешката на Левски и вече е на 7 точки от "сините"

  • 5 апр 2026 | 21:25
  • 59995
  • 215
Левски с брутална издънка в Добрич! Футболист на Добруджа вкара гола на сезона

Левски с брутална издънка в Добрич! Футболист на Добруджа вкара гола на сезона

  • 5 апр 2026 | 19:08
  • 214604
  • 874
Ще дойде ли краят на мъките на Септември (Сф)?

Ще дойде ли краят на мъките на Септември (Сф)?

  • 6 апр 2026 | 07:17
  • 1821
  • 1
ЦСКА със спешна среща - притеснява се за бъдещето на двама от основните си футболисти

ЦСКА със спешна среща - притеснява се за бъдещето на двама от основните си футболисти

  • 6 апр 2026 | 09:19
  • 193
  • 0
Ювентус не може да си позволи грешка срещу Дженоа

Ювентус не може да си позволи грешка срещу Дженоа

  • 6 апр 2026 | 06:19
  • 3107
  • 0
Петзвезден Интер се събуди с бой над Рома преди дуела на преследвачите

Петзвезден Интер се събуди с бой над Рома преди дуела на преследвачите

  • 5 апр 2026 | 23:39
  • 18795
  • 4