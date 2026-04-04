Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Волейбол
  Алекс Грозданов и Богданка на полуфинал в Полша

Алекс Грозданов и Богданка на полуфинал в Полша

  • 4 апр 2026 | 23:10
  • 4672
  • 1
Капитанът на националния отбор на България Алекс Грозданов и шампионът на Полша Богданка ЛУК (Люблин) се класираха за полуфиналните плейофи в местната ПлюсЛига. Шампионите биха категорично като гости СКРА (Белхатов) с 3:0 (26:24, 25:21, 25:22) във втората среща от 1/4-финалната серия помежду им, играна тази вечер пред около 2000 зрители.

По този начин Богданка спечели плейофната серия с 2-0 победи и продължават напред към полуфиналите. Там Грозданов и компания очакват победителя от 1/4-финала между Пройект (Варшава) и Ястржембски Венгел (Ястржембие-Здруй), които стигнаха до решаващ трети мач в серията.

И на полуфиналите ще се играе до 2 победи от 3 мача. Първият мач от серията ще бъде в събота (11 април).

Алекс Грозданов MVP, Богданка с отличен старт в плейофите в Полша
Алекс Грозданов изигра нов отличен мач за Богданка и завърши с 10 точки (2 блока и 73% ефективност в атака - +9) за успеха.

Най-полезен за шампионите стана Матеуш Малиновски с 16 точки (67% ефективност в атака - +14) и напълно заслужено бе определен за MVP на мача. Финиън МакКарти добави още 11 точки за победата.

За домакините от СКРА, които ще продължат в плейофите за 5/8-о място, Алан Соуса реализира 14 точки (1 блок, 1 ас и 50% ефективност в атака - +7), а Даниел Кицигой завърши с 11 точки.

Следвай ни:

