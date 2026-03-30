Алекс Грозданов MVP, Богданка с отличен старт в плейофите в Полша

Капитанът на националния отбор на България и волейболист №6 в света за 2025 г. Алекс Грозданов и шампионът на Полша Богданка ЛУК (Люблин) стартираха отлично в плейофите в Plus Liga. Воденият от Стефан Антига тим надигра СКРА Белхатов с 3:0 (25:23, 25:22, 25:22) в първия 1/4-финален мач.

Втората среща е на 4 април (събота), от 21:00 часа.

Алекс Грозданов записа 6 точки (2 блока, 44% ефективност в атака - +5) и бе избрах за MVP.

Звездата Вилфредо Леон записа 13 точки (1 ас, 1 блок).

Диагоналът Матеуш Малиновски завърши с 12 точки.

За СКРА Белхатов бразилският диагонал Алан Соуза се отчете с 13 точки (1 ас, 2 блока), с 12 точки се разписа Бартломей Лемански (1 ас, 4 блока).