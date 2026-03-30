  Алекс Грозданов MVP, Богданка с отличен старт в плейофите в Полша

Алекс Грозданов MVP, Богданка с отличен старт в плейофите в Полша

  • 30 март 2026 | 10:24
Капитанът на националния отбор на България и волейболист №6 в света за 2025 г. Алекс Грозданов и шампионът на Полша Богданка ЛУК (Люблин) стартираха отлично в плейофите в Plus Liga. Воденият от Стефан Антига тим надигра СКРА Белхатов с 3:0 (25:23, 25:22, 25:22) в първия 1/4-финален мач.

Втората среща е на 4 април (събота), от 21:00 часа.

Алекс Грозданов записа 6 точки (2 блока, 44% ефективност в атака - +5) и бе избрах за MVP.

Звездата Вилфредо Леон записа 13 точки (1 ас, 1 блок).

Диагоналът Матеуш Малиновски завърши с 12 точки.

За СКРА Белхатов бразилският диагонал Алан Соуза се отчете с 13 точки (1 ас, 2 блока), с 12 точки се разписа Бартломей Лемански (1 ас, 4 блока).

България U18 на ЕвроВолей 2026 след 3 от 3 на квалификацията в София

България U18 на ЕвроВолей 2026 след 3 от 3 на квалификацията в София

Мони Николов и Локомотив (Новосибирск) загубиха 1/4-финал №2 в Русия

България U18 с втора поредна победа на европейската квалификация в София

Дунав се поизпоти, но се спаси от изпадане от efbet Супер волей

Родопа запази мястото си във Висшата лига след обрат срещу Айтос

ЦСКА удари Берое в 1/4-финал №3 и си уреди полуфинал с Левски

България срещу Индонезия в перлата на турнира в Джакарта

Георги Йомов е все по-близо до завръщане на терена

"Лъвовете" играят за купа на GBK, може да бием дузпи за сефте след САЩ'94

Дезире Дуе поведе Франция към нова победа

Синер отново не загуби сет и постигна мечтания "слънчев дубъл"

Везенков и компания срещу Панатинайкос в супердербито на Гърция

