Даниел Клечков пред Sportal.bg: Елементарни грешки в защита, дадохме лесни кошове на Миньор

Старши треньорът на Берое Стара Загора Даниел Клечков заяви след загубата от Миньор 2015 в Перник, че елементарни грешки в защита и лесни кошове на съперника са улеснили задачата на домакините.

"Елементарни грешки в защита, лесни кошове дадохме на отбора на Миньор Перник, особено в постепенно нападение.

Имахме пропуснати ситуации в нападение. Много се борихме, хвърлихме много сили, малки ситуации, където заспиваме, може би се изморяваме, ни правят разликата на моменти.

Опитахме се да играем твърдо, агресивно, за което поздравявам момчетата. Да, двама излезнаха за пет фаула, явно сме прекалили, но така искам да играят", сподели пред Sportal.bg Клечков.

Снимки: Sportal.bg