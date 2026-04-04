Победи за домакините в първите три мача от 29-ия кръг на Sesame НБЛ

С три мача започна днес 29-ият кръг на Sesame НБЛ. Левски пречупи с 81:74 в "Триадица" в София Шумен в двубой между последните два тима в класирането.

"Сините" водеха в резултата с 19:16 след 10 минути игра. Те дръпнаха леко в началото със 7:2, но после гостите поведоха с 11:9. Кош за две точки на Седариан Рейнс за Левски 11 секунди преди края на първата част пък оформи резултата след края на откриващия период. Във втората четвърт играчите на Росен Барчовски бяха по-добрият отбор на терена и я взеха с 27:18, извоювайки си аванс на почивката от 6 точки - 43:37.

През второто полувреме, най-вече в третата четвърт, спечелена от "сините" с 22:11, играчите на Александър Папазов надиграха съперника си и успяха да се преборят за победата, която е под №4 за тях през сезона. Левски остава с 22 загуби, като заема предпоследното 10-о място в класирането. Шумен е последен с баланс 3-23.

Златин Георгиев се отличи с 18 точки, 6 борби и 4 асистенции за Левски, а 16 точки, 9 борби и 3 асистенции записа Седариан Рейнс. 12 точки и 7 асистенции добави Лъчезар Димитров. За Шумен с 23 точки и 7 борби се отчете Джейлън Бар, а Уилям Елис записа 17 точки и 5 асистенции. Дабъл-дабъл с 13 точки и 12 борби постигна Майкъл Марш.

Ботев Враца сломи в "Арена Ботевград" набралия скорост в последно време Спартак Плевен с 85:76 в среща между петия и шестия в таблицата преди началото на кръга. Домакините поведоха с 10:4 в наалните минути и взеха първия период с 22:18. Плевенчани започнаха вихрено втората четвърт, в която поведоха с 19:2 и 37:24 в общия резултат. В минутите до края на първото полувреме обаче врачани отговориха със серия от 13:2 и така изоставаха със само 2 точки на почивката - 37:39.

В третата четвърт домакините надиграха съперника си с 28:18, а в последната не допуснаха плевенчани да стигнат до обрат и Ботев вече е с 15 победи и 11 загуби, като временно се изкачи на четвърто място в подреждането. Спартак остава шести с баланс 14-12 след днешното поражение.

Георги Герганов се отличи с 20 точки, 6 борби и 6 асистенции за врачани, Кортни Алекзандър записа 17 точки и 7 борби, а по 14 точки добавиха Дейвид Хоутън и Михаил Калинов. Хоутън взе и 14 борби, а Калинов направи 7 асистенции. За тима на Желко Лукаич 20 точки отбеляза Кавон Скот, а 13 реализира Павлин Иванов.

Седмият в подреждането Миньор 2015 пък прекърши с 87:82 в своята зала "Борис Гюдеров" в Перник осмия Берое Стара Загора, който продължава да се бори за финиширане в Топ 8 и участие в плейофите. На почивката гостите от Стара Загора водеха с точка разлика - 41:40. Беройци взеха първата четвърт с 25:19, но перничани отговориха с 21:16 във втория период.

През второто полувреме надлъгването между двата тима продължи до края, но домакините все пак зарадваха привържениците си с важна, макар и нелека, победа, след която подобриха баланса си на 13-13. Старозагорци са с 10-17.

Игор Кесар бе с най-голям принос за победата на Миньор с 23 точки, 10 борби, 3 асистенции и 2 откраднати топки. Алекс Уандие реализира 21 точки, а Джордан Тали се отличи с 12 точки и 7 асистенции. За Берое 23 точки вкара Дариъс Куизънбери, 18 точки и 11 борби записа Дейлън Уилямс, а 16 точки реализира Милен Захариев.

