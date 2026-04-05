Шампионите оцеляха след неочакван трилър с обезкървен Локомотив Пловдив в Самоков

Шампионът Рилски спортист надви Локомотив Пловдив със 100:92 в своята зала в "Арена СамЕлион" в Самоков в интригуващ мач от 29-ия кръг на Sesame НБЛ. Макар и в осакатен състав, гостите водеха почти през цялото време в резултата, но накрая не издържаха и в заключителната част Рилецо се пребори за победата. Наставникът на Локомотив Асен Николов използва едва шестима играчи днес.

Рилецо продължава да е лидер в класирането, като вече е с баланс 22-5, докато пловдивчани се намират на четвърта позиция с актив от 15-11 след днешния мач.

Момчетата на Асен Николов са костелив орех за Рилски спортист този сезон, но дойдоха в Самоков с огромни кадрови проблеми, тъй като Девъръл Рамзи, Кхалил Милър, Грант Сингълтън и Кръстан Кръстанов в последно време са измъчвани от различни контузии и здравословни проблеми.

Двата тима си размениха по една победа като гост по-рано през сезона в Sesame НБЛ, а за последно се срещнаха в турнира за Купата на България, където Локомотив спечели на полуфиналите след продължение със 100:99.

Майкъл Едуардс записа 23 точки и 7 борби за Рилски спортист, а Джонатан Дейвис се отличи с 21 точки и 8 борби. 18 точки реализира капитанът Чавдар Костов, а дабъл-дабъл с 10 точки и 10 асистенции постигна Деян Карамфиров. За Локомотив 23 точки вкара Йоанис Кикрилис, с 22 се отчете Кръстомир Михов, а по 19 добавиха Томислав Минков и Шоу Андерсън, който наниза 5 тройки от 9 опита. Минков пък не бе никак далеч от трипъл-дабъл, тъй като хвана 11 борби и направи 8 асистенции.

Първа част:

Двубоят започна по доста изненадващ начин. Въпреки че гостите от Пловдив бяха днес в експериментален състав, те влязоха в срещата много по-добре от шампионите и взеха ранен аванс от 10:4. Не след дълго преднината на Локомотив стана двуцифрена - 25:10. Домакините съумяха в самия край на първия период да посъкратят изоставането си в резултата, но след 10 минути игра Локомотив имаше аванс от 9 точки - 32:23.

Втора част:

В началото на втория период Рилецо доста бързо се доближи на 3 точки от противника при 34:37, но малко след това точна стрелба за две на Кръстомир Михов позволи на Локомотив да поведе с 8 при 44:36. Тройка на Шоу Андерсън пък направи разликата отново над 10 точки при 49:36. Кош от втори шанс на Александър Янев в края на частта съкрати разликата на 7 точки, а Алън Арнет от линията за наказателни удари доближи Рилски спортист на 5 точки при 49:54. Тъкмо при този резултат приключи и първото полувреме.

Трета част:

Тройка на Шоу Андерсън в началото на третата четвърт направи резултата 59:53 за гостите, а малко след това Алън Арнет отново доближи домакините на три точки след хубаво отиграване за кош плюс фаул. Последва серия от 6:0 за Локо, а Чавдар Костов с точна стрелба от близка дистанция даде глътка въздух на Рилецо. Секунди по-късно обаче Шоу Андерсън, този път от ъгъла, вкара поредната си тройка и разликата скочи на 12 точки - 70:58. В края на частта играчите на Любомир Киров натиснаха противника си и се доближиха на 5 точки след тройка на Джонатан Дейвис - 71:76. Пловдивчани обаче отговориха мигновено с тройка на Томислав Минков, а Деян Карамфилов след пробив през центъра оформи резултата след 30 минути игра - 79:73 за Локо.

Последна част:

Серия от 7:0 в началото на заключителния период позволи на домакините до излязат напред в резултата при 80:79. Последваха добри притежания за гостите, които отново поведоха с 85:80. Тройка на Томислав Минков малко по-късно изведе гостите напред при 88:87, но тя веднага бе върната от Джонатан Дейвис. След това пък Чавдар Костов порази целта от дистанция - 93:90. Джонатан Дейвис с тройка с изтегляне назад от върха доближи още повече Рилецо до победата 39 секунди преди края - 98:92. Този момент на практика реши мача и сензацията не стана факт, въпреки че Локомотив показа впечатляващ характер и дух в Самаков днес.

Снимка: Sesame НБЛ

Стартови състави:

Рилски спортист: Алън Арнет, Майкъл Едуардс, Александър Янев, Мирослав Васов, Красимир Петров

Локомотив Пловдив: Томислав Минков, Георги Кендеров, Йоанис Кикрилис, Шоу Андерсън, Кръстомир Михов

СТАТИСТИКА НА МАЧА