Лечков: Дано запомните Боби като весел и саркастичен човек

Йордан Лечков изказа съболезнованията си към семейството на Борислав Михайлов. Бившият халф на националния отбор пристигна на поклонението пред легендарния страж.

„Бяхме доста близки. Мисля, че тепърва ще усещаме неговото отсъствие във всяка една сфера. Чакахме последния шанс, но нямахме късмет, за съжаление. Три-четири месеца се чакаше. Бяхме информирани добре от семейството, но не бяха добри отзивите. Светъл му път. Дано го запомните весел и саркастичен. Беше добър човек и дано така бъде запомнен. Най-вече спокойствие за цялата фамилия“.