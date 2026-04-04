Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. България
  3. Лечков: Дано запомните Боби като весел и саркастичен човек

Лечков: Дано запомните Боби като весел и саркастичен човек

  • 4 апр 2026 | 14:09
Йордан Лечков изказа съболезнованията си към семейството на Борислав Михайлов. Бившият халф на националния отбор пристигна на поклонението пред легендарния страж.

66 Поклонение Борислав Михайлов

„Бяхме доста близки. Мисля, че тепърва ще усещаме неговото отсъствие във всяка една сфера. Чакахме последния шанс, но нямахме късмет, за съжаление. Три-четири месеца се чакаше. Бяхме информирани добре от семейството, но не бяха добри отзивите. Светъл му път. Дано го запомните весел и саркастичен. Беше добър човек и дано така бъде запомнен. Най-вече спокойствие за цялата фамилия“.

Следвай ни:

Лечков: Каквото е било в нашите възможности, сме го направили - без държавата нищо не става

Лечков: Каквото е било в нашите възможности, сме го направили - без държавата нищо не става

Билетите за мача България - Косово са вече в продажба

Билетите за мача България - Косово са вече в продажба

България U16 стартира с победа в турнира за развитие на УЕФА

България U16 стартира с победа в турнира за развитие на УЕФА

Димитър Илиев: Осиротяхме с една легенда

Димитър Илиев: Осиротяхме с една легенда

Крушарски: Ще запомня Борислав Михайлов с чисто човешкото отношение

Крушарски: Ще запомня Борислав Михайлов с чисто човешкото отношение

Стоичков и Балъков поднесоха венец пред ковчега на Борислав Михайлов

Стоичков и Балъков поднесоха венец пред ковчега на Борислав Михайлов

Водещи Новини

Лудогорец се възползва от грешката на Левски и вече е на 7 точки от "сините"

Лудогорец се възползва от грешката на Левски и вече е на 7 точки от "сините"

Левски с брутална издънка в Добрич! Футболист на Добруджа вкара гола на сезона

Левски с брутална издънка в Добрич! Футболист на Добруджа вкара гола на сезона

Ще дойде ли краят на мъките на Септември (Сф)?

Ще дойде ли краят на мъките на Септември (Сф)?

ЦСКА спря Левски след 13 поредни загуби

ЦСКА спря Левски след 13 поредни загуби

Ювентус не може да си позволи грешка срещу Дженоа

Ювентус не може да си позволи грешка срещу Дженоа

Петзвезден Интер се събуди с бой над Рома преди дуела на преследвачите

Петзвезден Интер се събуди с бой над Рома преди дуела на преследвачите

