  Националният отбор по минифутбол вече е в Румъния, "лъвовете" влизат в сериозен тест преди Евро 2026

Националният отбор по минифутбол вече е в Румъния, "лъвовете" влизат в сериозен тест преди Евро 2026

  • 24 апр 2026 | 11:28
Националният отбор по минифутбол вече е в Румъния, "лъвовете" влизат в сериозен тест преди Евро 2026

Националният отбор на България по минифутбол вече се намира в румънския град Търгу Муреш, където днес започва участието си в силния международен четиристранен турнир EMF Nations Games. Надпреварата, която ще се проведе в периода 24 – 26 април 2026 г., е ключов етап от подготовката на "трикольорите" за предстоящото Европейско първенство в Словакия по-късно тази година.

Голямото завръщане на Николай Михов

Въздухът в българския лагер е зареден с особена емоция. Тимът е воден от своя старши треньор Николай Михов, чието завръщане начело на отбора е най-важната новина около състава. След като премина през сериозно изпитание за здравето си, Михов се завърна на поста си, давайки огромен морален стимул на момчетата. 

Нова визия и стратегическа подготовка

На международната сцена "лъвовете" излизат с нова увереност и професионална визия, облечени в чисто нова екипировка от ERIMA Bulgaria. За селекционера и спортно-техническия щаб тези двубои са последна възможност за филтриране на състава и проверка на игровата дисциплина преди големия форум в Братислава.

Силна конкуренция в Румъния

Турнирът в Търгу Муреш събира едни от най-класните отбори на континента, което гарантира елитно ниво на футбола. Освен България, в надпреварата участват:
Румъния – домакин на турнира и бивш световен шампион;
Украйна – традиционна сила в минифутбола с висок международен коефициент;
Румъния (U23) – подмладеният състав на домакините, включващ най-перспективните таланти на страната.

Програма на срещите

България стартира участието си още тази вечер с двубой срещу Украйна. Ето пълната програма на "лъвовете":

24.04 (петък) 20:00 ч. България – Украйна
25.04 (събота) 10:00 ч. България – Румъния U23
25.04 (събота) 19:00 ч. България – Румъния
26.04 (неделя) 10:00/11:00 ч. Финална фаза (Плейофи/Финал)

Всички решителни срещи и церемонията по закриването ще се проведат в неделя (26.04), когато ще стане ясно и кой ще вдигне трофея в Търгу Муреш. Николай Михов е избрал група от 16 състезатели, които са готови да защитят честта на страната ни, залагайки на баланс между опит и млада енергия.

