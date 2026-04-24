Националният отбор по минифутбол вече е в Румъния, "лъвовете" влизат в сериозен тест преди Евро 2026

Националният отбор на България по минифутбол вече се намира в румънския град Търгу Муреш, където днес започва участието си в силния международен четиристранен турнир EMF Nations Games. Надпреварата, която ще се проведе в периода 24 – 26 април 2026 г., е ключов етап от подготовката на "трикольорите" за предстоящото Европейско първенство в Словакия по-късно тази година.

Обявиха състава на националния отбор по минифутбол за турнира в Румъния

Голямото завръщане на Николай Михов



Въздухът в българския лагер е зареден с особена емоция. Тимът е воден от своя старши треньор Николай Михов, чието завръщане начело на отбора е най-важната новина около състава. След като премина през сериозно изпитание за здравето си, Михов се завърна на поста си, давайки огромен морален стимул на момчетата.

Състоянието на националния селекционер по минифутбол е стабилно

Нова визия и стратегическа подготовка



На международната сцена "лъвовете" излизат с нова увереност и професионална визия, облечени в чисто нова екипировка от ERIMA Bulgaria. За селекционера и спортно-техническия щаб тези двубои са последна възможност за филтриране на състава и проверка на игровата дисциплина преди големия форум в Братислава.

Силна конкуренция в Румъния



Турнирът в Търгу Муреш събира едни от най-класните отбори на континента, което гарантира елитно ниво на футбола. Освен България, в надпреварата участват:

Румъния – домакин на турнира и бивш световен шампион;

Украйна – традиционна сила в минифутбола с висок международен коефициент;

Румъния (U23) – подмладеният състав на домакините, включващ най-перспективните таланти на страната.

Програма на срещите



България стартира участието си още тази вечер с двубой срещу Украйна. Ето пълната програма на "лъвовете":

24.04 (петък) 20:00 ч. България – Украйна

25.04 (събота) 10:00 ч. България – Румъния U23

25.04 (събота) 19:00 ч. България – Румъния

26.04 (неделя) 10:00/11:00 ч. Финална фаза (Плейофи/Финал)

Всички решителни срещи и церемонията по закриването ще се проведат в неделя (26.04), когато ще стане ясно и кой ще вдигне трофея в Търгу Муреш. Николай Михов е избрал група от 16 състезатели, които са готови да защитят честта на страната ни, залагайки на баланс между опит и млада енергия.