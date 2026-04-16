Обявиха състава на националния отбор по минифутбол за турнира в Румъния

Селекционерът на националния ни отбор по минифутбол Николай Михов официално оповести списъка с футболисти, които ще представят България в престижния международен турнир EMF Nations Games. Надпреварата ще се проведе в периода 24 – 26 април 2026 г. в Търгу Муреш, Румъния.

Под ръководството на старши треньора Николай Михов, националният селекционен процес за този форум е насочен към дългосрочно развитие. В състава на "трикольорите" са включени множество дебютанти, които демонстрираха високи спортно-технически качества в държавните първенства. Интегрирането на нови състезатели е част от стратегията за разширяване на кадровия потенциал на представителния тим.

Българският състав ще се изправи срещу едни от най-елитните формации в света на минифутбола. Програмата на турнира предвижда срещи със следните опоненти:

Румъния (A-отбор): Домакините, които са титулувани бивши европейски и световни шампиони, влизат в ролята на фаворит.

Румъния (U23): Младежката национална гарнитура на северните ни съседи, съставена от високопрофилни млади таланти.

Четвърти участник: Името на последния тим в групата ще бъде обявено в кратък срок от организационния комитет на турнира.