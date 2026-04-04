Христо Янев определи групата на ЦСКА за двубоя с Берое

Треньорският щаб на ЦСКА определи групата за днешното гостуване на Берое от 28-ия кръг на efbet Лига. Мачът стартира в 19:30 ч. на стадиона в Стара Загора.

Ето и групата на ЦСКА: 21. Фьодор Лапоухов, 25. Димитър Евтимов, 2. Дейвид Пастор, 19. Иван Турицов, 4. Адриан Лапеня, 32. Факундо Родригес, 14. Теодор Иванов, 17. Анжело Мартино, 3. Андрей Йорданов, 6. Бруно Жордао, 94. Исак Соле, 10. Макс Ебонг, 99. Джеймс Ето’о, 30. Петко Панайотов, 73. Илиан Илиев, 38. Лео Перейра, 77. Алехандро Пиедраита, 11. Мохамед Брахими, 9. Леандро Годой, 28. Йоанис Питас.