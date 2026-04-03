  Стоичков си спомни за първия си мач на "Камп Ноу"

  • 3 апр 2026 | 20:21
Легендата на българския футбол Христо Стоичков се върна към спомените си отпреди 37 години, когато за първи път е стъпал на "Камп Ноу". На 4 април 1989 г. ЦСКА гостува на Барселона в полуфинален двубой от турнира КНК, а ден по-рано е официалната тренировка на "армейците" на спортното съоръжение.

"Тази вечер преди 37 години за първи път стъпих на Камп Ноу! Имахме официална тренировка! Ден по-късно играхме с ЦСКА полуфинал за КНК! Загубихме с 2:4, бяхме млади, не ни стигна опит и самочувствие!

Поклон пред нашите треньори Димитър Пенев, Петър Жеков и Стоил Трънков! Те са главните виновници да стигнем дотам! Да почиват в мир!", написа Стоичков.

