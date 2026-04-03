Ето кога ще са полуфиналните битки за Купата между Лудогорец и ЦСКА

Спортно-техническата комисия към БФС обяви датите и часовете на полуфиналните мачове за Sesame Купа на България. Първият сблъсък между Лудогорец и ЦСКА в Разград ще бъде на 21 април (вторник) от 19:00 ч., а реваншът в София е осем дни по-късно - 29 април (сряда).

Арда и Локомотив (Пловдив) ще се срещнат на 22 април (сряда) в Кърджали, а ответният двубой на "Лаута" ще бъде на 30 април (четвъртък).

Финалът за Купата пък е насрочен за 20 май (сряда) от 19:00 часа на Националния стадион "Васил Левски".

Полуфинали:

21.04 (вторник), 19:00 часа/ Лудогорец - ЦСКА

22.04 (сряда), 19:00 часа/ Арда (Кърджали) - Локомотив (Пловдив)



29.04 (сряда), 19:00 часа/ ЦСКА - Лудогорец

30.04 (четвъртък), 19:00 часа/ Локомотив (Пловдив) - Арда (Кърджали)

Финал:

20.05 (сряда), 19:00 часа/ Национален стадион "Васил Левски"