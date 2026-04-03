ЦСКА поздрави бивш наставник и директор на тима

Слушай на живо: Берое - ЦСКА

Бившият защитник, треньор и директор на школата на ЦСКА Добромир Митов празнува днес 54-и рожден ден. Той играе за ЦСКА в периода 1995 - 1998 и през 2001 г. Защитникът записва 117 мача за "армейците", в които отбелязва пет гола. Митов печели "златен" дубъл с червения екип през 1997 г.

Бившият бранител работи като треньор на тима до 19 години на ЦСКА от 2010 до 2011 година, като помощник-треньор в ЦСКА от 2012 до 2013 година, временно като скаут през 2013-а година, а от 2016 г. като треньор в ДЮШ на ЦСКА.

През 2019 г. става помощник-треньор на Любослав Пенев, а за кратко поема функцията на старши треньор на първия отбор. В следващите години отново е помощник в треньорския щаб на клуба. Между 2022 и 2023 г. е директор на Академия ЦСКА.

"ЦСКА желае на Добромир Митов здраве, щастие и бъдещи професионални и лични успехи!", написаха "червените" в официалния си сайт.