  3. Замфирова след завръщането: Подкрепата и любовта ви означават повече, отколкото мога да обясня

  • 4 апр 2026 | 02:28
Малена Замфирова публикува видео в профила си в социалната мрежа Instagram, с което благодари за широката обществена подкрепа, която получи по време на възстановяването си през последните седмици. Вчера следобед стана ясно, че олимпийската ни състезателка се е завърнала на родна земя в началото на вече отиващата си седмица, след като претърпя серия от операции в Австрия на таза, бедрото и рамото.

Малена Замфирова се върна в България
“Благодарна съм, че най-накрая се върнах у дома. Имам още дълъг път да извървя, но го правя стъпка по стъпка. Просто искам да ви благодаря. Вашите съобщения, подкрепа и любов означават повече, отколкото мога да обясня. Те наистина ми помагат да премина през това”, написа в Замфирова в Instagram, където в коментарите продължи да получава подкрепа от други обществени фигури.

Сред тях бяха волейболният национал Симеон Николов, актьорите Бойко Кръстанов и Луиза Григорова-Макариев, Мис България 2013 Нанси Карабойчева, както и стотици други.

Още от Зимни спортове

Швеция триумфира с 13-тата си световна титла по кърлинг

Швеция триумфира с 13-тата си световна титла по кърлинг

  • 5 апр 2026 | 15:30
  • 930
  • 0
Деян Михайлов е шампион при юношите на международния турнир по фигурно пързаляне в Кранево

Деян Михайлов е шампион при юношите на международния турнир по фигурно пързаляне в Кранево

  • 5 апр 2026 | 15:27
  • 366
  • 0
Тервел Замфиров спечели държавната титла в паралелния слалом

Тервел Замфиров спечели държавната титла в паралелния слалом

  • 5 апр 2026 | 14:56
  • 1034
  • 0
Неудържимият капитан на Питсбърг пише история

Неудържимият капитан на Питсбърг пише история

  • 5 апр 2026 | 12:21
  • 561
  • 0
Шампионът Флорида загуби шансове за плейофите

Шампионът Флорида загуби шансове за плейофите

  • 5 апр 2026 | 11:27
  • 764
  • 0
Резултати от НХЛ

Резултати от НХЛ

  • 5 апр 2026 | 08:03
  • 768
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Лудогорец се възползва от грешката на Левски и вече е на 7 точки от "сините"

Лудогорец се възползва от грешката на Левски и вече е на 7 точки от "сините"

  • 5 апр 2026 | 21:25
  • 57926
  • 213
Левски с брутална издънка в Добрич! Футболист на Добруджа вкара гола на сезона

Левски с брутална издънка в Добрич! Футболист на Добруджа вкара гола на сезона

  • 5 апр 2026 | 19:08
  • 211788
  • 862
Ще дойде ли краят на мъките на Септември (Сф)?

Ще дойде ли краят на мъките на Септември (Сф)?

  • 6 апр 2026 | 07:17
  • 977
  • 0
ЦСКА спря Левски след 13 поредни загуби

ЦСКА спря Левски след 13 поредни загуби

  • 5 апр 2026 | 21:31
  • 39605
  • 23
Ювентус не може да си позволи грешка срещу Дженоа

Ювентус не може да си позволи грешка срещу Дженоа

  • 6 апр 2026 | 06:19
  • 2058
  • 0
Петзвезден Интер се събуди с бой над Рома преди дуела на преследвачите

Петзвезден Интер се събуди с бой над Рома преди дуела на преследвачите

  • 5 апр 2026 | 23:39
  • 17228
  • 4