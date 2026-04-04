Замфирова след завръщането: Подкрепата и любовта ви означават повече, отколкото мога да обясня

Малена Замфирова публикува видео в профила си в социалната мрежа Instagram, с което благодари за широката обществена подкрепа, която получи по време на възстановяването си през последните седмици. Вчера следобед стана ясно, че олимпийската ни състезателка се е завърнала на родна земя в началото на вече отиващата си седмица, след като претърпя серия от операции в Австрия на таза, бедрото и рамото.

Малена Замфирова се върна в България

“Благодарна съм, че най-накрая се върнах у дома. Имам още дълъг път да извървя, но го правя стъпка по стъпка. Просто искам да ви благодаря. Вашите съобщения, подкрепа и любов означават повече, отколкото мога да обясня. Те наистина ми помагат да премина през това”, написа в Замфирова в Instagram, където в коментарите продължи да получава подкрепа от други обществени фигури.

Сред тях бяха волейболният национал Симеон Николов, актьорите Бойко Кръстанов и Луиза Григорова-Макариев, Мис България 2013 Нанси Карабойчева, както и стотици други.