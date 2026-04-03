  Малена Замфирова се върна в България

Малена Замфирова се върна в България

  • 3 апр 2026 | 14:25
Отлични новини – Малена Замфирова вече се е прибрала в България. Тя се завърна в началото на седмицата и незабавно започна процеса на възстановяване.

Малена Замфирова е много по-добре

Талантливата ни сноубордистка се прибира по-малко от месец след тежкия инцидент в чешкия курорт Шпиндлерув Млин, при който беше ударена от скиор и получи сериозни травми и множество счупвания.

Малена премина през няколко операции в Австрия – на таза, бедрото и рамото, както и през допълнителни медицински процедури за стабилизиране на състоянието ѝ. Последните медицински прегледи са показали, че вече може да се върне у дома.

Предстои ѝ работа с екип от специалисти, които ще се погрижат за пълното ѝ възстановяване, с цел тя отново да се върне на пистата и да продължи развитието си в спорта.

