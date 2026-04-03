Кисимов триумфира с титлата на турнира от ITF за юноши в Египет

Димитър Кисимов постигна най-големия успех в кариерата си до момента на сингъл, след като спечели титлата при юношите на турнир от категория J300 на ITF в Кайро (Египет). Поставеният под номер 1 в схемата българин се наложи убедително на финала над номер 3 Тито Чавес (Испания) с 6:1, 6:4.

Кисимов стигна до трофея със серия от пет поредни победи, като загуби само един сет по пътя си към титлата.

С този успех 17-годишният талант, който в момента е номер 21 в световната ранглиста при юношите, ще направи дебют в топ 20.

Още през следващата седмица Кисимов ще продължи участието си в Кайро, където ще се включи в още по-престижен турнир от категория J500 на ITF.

По-рано през годината той триумфира и с титлата на двойки при юношите на Откритото първенство на Австралия, затвърждавайки статута си на един от най-обещаващите български таланти.

