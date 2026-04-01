Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Тенис
  Димитър Кисимов на два четвъртфинала в Египет

Димитър Кисимов на два четвъртфинала в Египет

  • 1 апр 2026 | 09:59
  • 602
  • 0
Димитър Кисимов на два четвъртфинала в Египет

Димитър Кисимов се класира за четвъртфиналите на сингъл и на двойки при юношите на турнир от категория J300 на ITF в Кайро (Египет).

Поставеният под №1 в схемата на сингъл българин победи във втория кръг с 6:2, 6:2 Феликс Разер (Австрия). Така Кисимов е загубил само седем гейма в първите си два мача. За място на полуфиналите Кисимов ще играе срещу Валентин Гонсалес-Галино (Испания).

Преди девет дни Кисимов стана вицешампион на сингъл на турнир от категория J300 на ITF във Вийена (Испания).

В надпреварата на двойки Кисимов и Конър Дойг (Република Южна Африка), поставени под №2, победиха на старта с 6:3, 3:6, 10-5 Скандер Нсаири (Тунис) и Джефри Страйдом (Република Южна Африка). За място на полуфиналите Кисимов и Дойг ще играят срещу поляците Ян Хлодницки и Ян Садзик.

Димитър Кисимов и Конър Дойг са шампиони на двойки при юношите на Откритото първенство на Австралия.

17-годишният Димитър Кисимов пък е 21-и в обновената световна ранглиста при юношите.

Следвай ни:

Рафаел Ходар спечели титлата натурнира в Маракеш

България ще стартира с мач срещу Република Южна Африка на „Били Джийн Кинг къп"

Аржентинец от третия опит стана шампион на АТР

Огромен награден фонд очаква звездите в Монте Карло

Синер и Бергс с победа на двойки в Монте Карло

Елина Свитолина изравни рекорда на Серина Уилямс като майка в топ 10

Виж всички

Водещи Новини

Лудогорец се възползва от грешката на Левски и вече е на 7 точки от "сините"

Левски с брутална издънка в Добрич! Футболист на Добруджа вкара гола на сезона

Веласкес: Много странен мач

ЦСКА спря Левски след 13 поредни загуби

Петзвезден Интер се събуди с бой над Рома преди дуела на преследвачите

Вече е ясна четворката в плейофите от efbet Лига

