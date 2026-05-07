Диа Евтимова отпадна на четвъртфиналите на двойки в Бока Ратон

Диа Евтимова отпадна на четвъртфиналите на двойки на турнира на клей в Бока Ратон (САЩ) с награден фонд 30 хиляди долара.

39-годишната софиянка и Елена-Теодора Кадар (Румъния) загубиха от Таиса Грана Педрети (Бразилия) и Ноелия Себайос Мелгар (Боливия) с 4:6, 3:6 за 85 минути на корта.

Българката и румънката спечелиха титлата на друг турнир от веригата на Международната федерация ITF в САЩ в края на октомври 2025 година.

В надпреварата на сингъл участва още една българка - Гергана Топалова, която е поставена под номер 2 в схемата. Тя загуби от американската квалификантка Карсън Тангуилиг с 2:6, 1:6.

Снимки: Imago