Димитър Кисимов започна с убедителна победа на турнир от ITF в Египет

Димитър Кисимов се класира за втория кръг на сингъл при юношите на турнир от категория J300 на ITF в Кайро (Египет).

Поставеният под №1 в схемата на сингъл българин победи убедително с 6:3, 6:0 Джефри Страйдом (Република Южна Африка). Във втория кръг Кисимов ще играе срещу квалификанта Феликс Разер (Австрия).

Преди девет дни Кисимов стана вицешампион на сингъл на турнир от категория J300 на ITF във Вийена (Испания).

Българинът ще участва и в надпреварата на двойки, при това с познат партньор в лицето на Конър Дойг (Република Южна Африка). Именно Кисимов и Дойг спечелиха титлата на двойки при юношите на Откритото първенство на Австралия.

В първия кръг Кисимов и Дойг, поставени под №2 в схемата при дуетите, ще играят срещу Скандер Нсаири (Тунис) и Джефри Страйдом (Република Южна Африка).

17-годишният Димитър Кисимов е 21-и в обновената днес световна ранглиста при юношите.