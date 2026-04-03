  Димитър Кисимов ще играе за титлата в Египет

Димитър Кисимов ще играе за титлата в Египет

  • 3 апр 2026 | 10:02
Димитър Кисимов се класира за финала на сингъл при юношите на турнир от категория J300 на ITF в Кайро (Египет).

Поставеният под №1 в схемата на сингъл българин разгроми на полуфиналите с 6:1, 6:1 №4 в схемата Сава Рибкин (Русия). Това е четвърта поредна победа за Кисимов при само един загубен сет.

В спор за титлата утре Кисимов ще играе срещу №3 в схемата Тито Чавес (Испания).

Преди две седмици българинът стана вицешампион на сингъл на турнир от категория J300 на ITF във Вийена (Испания).

В надпреварата на двойки Кисимов и Конър Дойг (Република Южна Африка) отстъпиха на полуфиналите с 3:6, 4:6 от Якуб Куси (Чехия) и Винсент Райзах (Германия).

Димитър Кисимов и Конър Дойг са шампиони на двойки при юношите на Откритото първенство на Австралия.

17-годишният Димитър Кисимов е 21-и в световната ранглиста при юношите, но през следващата седмица ще пробие в топ 20.

