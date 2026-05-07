Мелис Расим и Юлия Стаматова отпаднаха във втория кръг на сингъл в Белград

  • 7 май 2026 | 20:00
Мелис Расим и Юлия Стаматова отпаднаха във втория кръг на сингъл на турнира по тенис на клей в сръбската столица Белград с награден фонд 15 хиляди долара.

Квалификантката Мелис Расим, която вчера победи сънародничката си Йоана Константинова, загуби от седмата поставена Нина Варгова (Словакия) с 4:6, 3:6 за час и 27 минути.

Юлия Стаматова отстъпи в драматичен двубой пред представителката на домакините Дуня Марич с 5:7, 7:6(6), 6:7(7) за четири часа на корта.

В тайбрека на решителната трета част Стаматова поведе с 5:2, но Марич взе седем от следващите девет точки и спечели мача.

