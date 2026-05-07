  Синер се присъедини към протестите срещу наградния фонд на "Ролан Гарос"

  • 7 май 2026 | 21:40
Тенисистите, които са готови да бойкотират турнирите поради недостатъчни средства от наградните фондове, търсят преди всичко уважение от организаторите. Това заяви лидерът в световната ранглиста за мъже Яник Синер на пресконференция преди началото на турнира от сериите "Мастърс" в италианската столица Рим.

Както стана известно, група водещи тенисисти, включително Синер, вече изразиха недоволство от наградния фонд на предстоящия "Ролан Гарос". Водачката в световната ранглиста при жените Арина Сабаленка вече обяви готовността си да бойкотира турнирите заради наградния фонд.

„Става въпрос по-скоро за уважение. Защото мисля, че даваме много повече, отколкото получаваме. Това важи не само за най-добрите тенисисти, но и за всички играчи. Най-важното е уважението, а ние просто не го усещаме", заяви Синер.

"Мисля, че ние, играчите, сме малко разочаровани, например, от ситуацията на "Ролан Гарос", защото след една година дори не сме близо до постигането на това, което бихме искали да видим. Така че разбирам, когато играчите говорят за бойкот. Работим по това от дълго време и ще видим какво ще се случи в бъдеще“, добави италианецът.

"Ролан Гарос" ще се проведе от 24 май до 7 юни. Шампионите на сингъл при мъжете и жените ще получат 2,8 милиона евро, шампионите на двойки при мъжете и жените - 600 000 евро, а шампионите на смесени двойки - 122 000 евро.

"Уимбълдън" все още не е обявил наградния си фонд за тази година.

„Мисля, че през следващите няколко седмици ще знаем и наградния фонд, който ще имаме на "Уимбълдън". Наистина се надяваме, че ще бъде по-добре. След това, разбира се, Откритото първенство на САЩ“, коментира Синер.

Снимки: Imago

