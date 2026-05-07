Джазмин Паолини започна с трудна победа защитата на титлата си в Рим

  • 7 май 2026 | 22:23
Джазмин Паолини започна с трудна победа защитата на титлата си в Рим

Защитаващата титлата си от миналата година Джазмин Паолини и финалистката Коко Гоф стартираха с победи на турнира на клей от сериите WТА 1000 в италианската столица Рим с награден фонд 8 312 293 долара.

Поставената под номер 9 в схемата Паолини спечели срещу квалификанткинята Леолия Жанжан (Франция) с 6:7(4), 6:2, 6:4 за близо три часа игра. Италианката допусна 57 непредизвикани грешки, но успя да поведе с 5:3 в третия сет и да затвори двубоя с втория си мачбол.

„Бях малко нервна. Много възходи и падения. Тя изигра страхотен мач. Беше труден двубой, но съм щастлива, че останах концентрирана и успях да се върна след трудния първи сет“, заяви Паолини на пресконференцията след срещата.

Тя ще играе в третия кръг срещу 21-вата поставена Елизе Мертенс (Белгия), която елиминира Пана Удварди (Унгария) с 6:4, 6:2.

Номер 3 в схемата и финалистка от миналия сезон Коко Гоф (САЩ) се справи с Тереза Валентова (Чехия) с 6:3, 6:4.

Рускинята Мира Андреева и Цинвън Чжън (Китай) също продължават напред в надпреварата. Андреева се наложи над Антония Ружич (Хърватия) с 6:1, 6:0 за 66 минути. Победата ѝ бе 27-ата победа за сезона в УТА, с което се изравни с Елена Рибакина (Казахстан) за най-много спечелени мачове от началото на годината.

19-годишната тенисистка, която достигна финала в Мадрид миналата седмица, подобри резултата си до 14:0 през 2026-а. В следващия си мач тя ще се изправи срещу Виктория Голубич (Швейцария), която се наложи над Мая Джойнт (Австралия) със 7:5, 6:2.

След като пропусна Откритото първенство на Австралия Чжън започна сезона си в Доха, а Рим е петият турнир от кампанията ѝ. Бившата номер 5 в света победи 30-тата поставена Кристина Букса (Испания) със 7:6(6), 6:2, за да достигне третия кръг, където ще срещне Йелена Остапенко (Латвия), елиминираха румънката Елена-Габриела Русе (Румъния) с 2:6, 6:2, 6:3.

В други срещи Сорана Кърстя (Румъния) победи Татяна Мария (Германия) с 6:2, 6:0, номер 13 Линда Носкова (Чехия) се справи с Анастасия Захарова (Русия) с 6:4, 6:1, Александра Олийникова (Украйна) се наложи над 18-а поставена Клара Таусон (Дания) с 6:1, 3:1 и отказване, номер 22 Анна Калинская (Русия) елиминира Катержина Синиакова (Чехия) с 4:6, 7:6 (4), 7:5, номер 12 Белинда Бенчич (Швейцария) надделя над Бианка Андрееску (Канада) с 6:4, 6:1, а Солана Сиера (Аржентина) над Ангелина Калинина (Украйна) с 6:2, 6:3. 

Снимки: Imago

