Сабаленка не се затрудни с шампионка от “Ролан Гарос” и “Уимбълдън”

  • 8 май 2026 | 02:30
Арина Сабаленка се класира за третия кръг на турнира на клей от сериите WТА 1000 в италианската столица Рим с награден фонд 8 312 293 долара. Поставената под номер 1 в схемата и водачка в световната ранглиста победи Барбора Крейчикова (Чехия) с 6:2, 6:3 за 85 минути в последния мач от днешната програма.

Сабаленка никога не е печелила титлата в Рим. Най-добрият ѝ резултат е достигането до финала преди две години, когато загуби от Ига Швьонтек.

С наближаването на "Ролан Гарос" беларускинята не сгреши срещу Крейчикова, бивша шампионка от "Уимбълдън" и Откритото първенство на Франция. Сабаленка загуби първия гейм на свой сервис, но след това доминираше изцяло и си осигури мач със Сорана Кърстя в следващия кръг.

Паолини започна с трудна победа защитата на титлата си в Рим

"Много съм щастлива, че спечелих. Тя е страхотна тенисистка. Имали сме много трудни мачове в миналото. Тя е такъв боец и съм щастлива да я видя отново. Доволна съм от нивото, на което играх, за да постигна тази трудна победа“, каза Сабаленка в интервюто си на корта.  

В изцяло американски сблъсък номер 16 Ива Йович спечели МакКартни Келсър със 7:6(5), 7:6(4).

Снимки: Imago

