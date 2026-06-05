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Нургюл Салимова на косъм от медал на Европейското първенство

  • 5 юни 2026 | 18:50
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Нургюл Салимова на косъм от медал на Европейското първенство

Нургюл Салимова се класира четвърта, а Надя Тончева завърши единадесета на провелото се в Батуми (Грузия) Eвропейско индивидуално първенство по класически шахмат за жени.

Преди последния 11-и кръг Салимова бе в позиция да атакува медалите при победа над естонката Май Нарва, но въпреки че я постигна, това не и стигна за място на почетната стълбичка, тъй като по допълнителни показатели отстъпи на испанката Сабрина Вега, която взе среброто, и австрийката Олга Баделка, която се окичи с бронза. И трите завършиха с по 8,5 точки, като допълнителните показатели определиха подреждането.

За да спечели, Салимова показа завидна устойчивост срещу най-силната естонска шахматистка Нарва. В напълно равна позиция българката дочака грешка на своята противничка на 49-ия ход и моментално се възползва от нея. Останала без план за спасение, и без особено много време за мислене, Нарва се предаде на 62-рия ход.

Сходна бе ситуацията и с Тончева, която събра 7,5 точки. В последния кръг тя направи реми с черните фигури срещу Олга Зимина от Италия за 42 хода. Шахматиската на столичния клуб Левски можеше потърси и победата, но на 29-ия ход пропусна да накаже неточност на Зимина.

С резултата си Тончева раздели позициите от седма до 18-а, като допълнителните показатели я класираха 11-а.

С по 6,5 точки, съответно 39-а и 46-а, се класираха Белослава Кръстева и Гергана Пейчева. Кръстева завърши реми с черните фигури с германката Хана Мари Клек, а Пейчева, която единствена от българките игра с белите фигури в 11-ия кръг, победи за 41 хода Елизавета Хребеншчикова от Украйна.

Габриела Антова завърши на 59-о място с 6 точки след поражение от полякинята Александра Малцевская, а загуба в заключителния ден на турнира допусна и Виктория Радева от Лала Хюсейнова от Азербайджан. С 5,5 точки Радева завършва на 84-то място.

Също с 5,5 точки, но на 97-ма позиция се класира Анджелика Ненова, която спечели срещу Ланка Плачникова.

Шампионка с 9 точки е 15-годишната украинка Анастасия Хнатишин. В последния кръг тя направи реми с полякинята Клаудиа Колон, което и гарантира първото място. Със стартов номер 76 и ЕЛО от едва 2251 тя е най-нископоставената шахматистка в историята, която става европейска шампионка при жените.

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