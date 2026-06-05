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Успешно начало за българите в първия ден на квалификациите на СК по спортна аеробика в Баку

  • 5 юни 2026 | 21:23
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Успешно начало за българите в първия ден на квалификациите на СК по спортна аеробика в Баку

Българските състезатели се представиха успешно в първия ден на квалификациите на Световната купа по спортна аеробика в Баку (Азербайджан).

При жените индивидуално Борислава Иванова зае трето място с 19.100 точки и се класира за финала в неделя. При мъжете Александър Мишинков също е финалист след четвърто място в пресявките и оценка от 18.800 точки.

В съпътстващия международен турнир при юношите Александър Благоев е четвърти с 18.300 точки и ще спори за медалите, а при девойките участваха шест българки.

На финалите продължават Стефани Лечева, Виктория Крушарска и Неда Запрянова, които са съответно трета, шеста и осма в квалификациите. Кристина Костова, Теодора Рибарова и Мария Вълчева заеха местата от 9-о до 11-то и са първа, втора и трета резерва.

Това е първо състезание, в което руските спортисти участват със свое знаме и химн и те доминираха в квалификациите.

Утре е вторият ден на пресявките, а финалите във всички категории са в неделя.

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