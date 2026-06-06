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БОК участва в среща на Западните Балкани в Скопие

  • 6 юни 2026 | 10:59
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БОК участва в среща на Западните Балкани в Скопие

Българският олимпийски комитет, който беше представен от генералния секретар Данаил Димов, участва тази седмица в среща между олимпийските комитети от Западните Балкани в Скопие, Република Северна Македония.

По време на срещата бяха набелязани стъпки за взаимно сътрудничество и бяха поставени основите на „Дипломатически център за спорта на Западните Балкани“. Центърът си постави амбициозната цел да действа като координирана регионална платформа, която усилва гласа и видимостта на страните от Западните Балкани в европейските и международните процеси на спортна дипломация, насърчавайки общите ценности и взаимното разбирателство.

Спортът е нещо повече от състезание. Той е платформа за сътрудничество и рамка за образование, социално включване и устойчиво развитие. Около това мнение се обединиха участниците във форума.

Те се ангажираха със съвместни действия, които дават възможност на спортистите, укрепват управлението на спорта и насърчават интегрирането на равенството междуполовете и лидерството на младежта. Чрез изграждане на капацитет, научни изследвания и програми за приобщаване, Центърът ще подкрепя националните олимпийски комитети, спортните професионалисти и младите хора да действат като посланици на сътрудничеството, ускорявайки интеграцията и положителната промяна.

Участниците в срещата отбелязаха, че Западните Балкани са регион с богата спортна традиция, силен младежки потенциал и нарастващо признание на спорта като инструмент за социално сближаване, диалог и международно взаимодействие. В същото време регионът продължава да се сблъсква със сложни политически, социални и икономически предизвикателства, включително фрагментирано сътрудничество.

"Смятам, че в областта на спорта България може да е пример. Освен с междусъседска толерантност, членството ни в Европейския съюз ни дава допълнителен опит, както и успя да ни интегрира пълноценно в общите европейски процеси. Едновременно с това ние сме сред държавите с най-големи спортни успехи и традиции в нашия регион", отбеляза Димов.

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