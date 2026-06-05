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Международният колоездачен съюз разреши на руски спортисти да участват в отборни състезания като неутрални

  • 5 юни 2026 | 17:39
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Международният колоездачен съюз разреши на руски спортисти да участват в отборни състезания като неутрални

Международният колоездачен съюз разреши на руски спортисти да участват в отборни състезания като неутрални, съобщиха от пресслужбата на организацията.

Новите правила трябва да влязат в сила на 1 юли. Европейският колоездачен съюз също ще направи подобни промени в своите разпоредби.

Международната централа също така премахна всички ограничения за беларуските спортисти, следвайки препоръките на Международния олимпийски комитет.

Така спортисти от Беларус ще могат да участват в турнири под егидата на организацията, използвайки своето знаме и химн както в индивидуални, така и в отборни състезания.

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