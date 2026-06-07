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Весела Лечева и Тервел Замфиров бяха част от 5-километровия крос 5kMedRun в София

  • 7 юни 2026 | 14:49
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Весела Лечева и Тервел Замфиров бяха част от 5-километровия крос 5kMedRun в София

Председателят на БОК Весела Лечева и бронзовият медалист от Олимпийските игри Милано-Кортина 2026 Тервел Замфиров бяха част от 5-километровия крос 5kMedRun, който организира Столичната лекарска колегия към Българския лекарски съюз (БЛС). Събитието събра хиляди столичани, които избраха да изкарат неделната сутрин в спортни занимания. Сред тях имаше спортисти, лекари, деца.

Тервел Замфиров не само пожела успех на участниците, но се включи и в бягането. Световният шампион по сноуборд призна, че кросът е шанс да се откъсне за малко от учебниците, защото в момента е в сесия и му предстоят 11 изпита. 

"Подобни инициативи показват, че хората обичат спорта и търсят все повече различни възможности за физическа активност. А никой по-добре от лекарите, не знае, че няма нищо по-добро за здравето от спорта", каза Весела Лечева. 

Председателят на БОК беше гост и в БНТ, където коментира актуалните събития около комитета. Тази седмица новото ръководство бе вписано и в Търговския регистър. Лечева съобщи, че Международният олимпийски комитет е наясно с развитието, като комуникацията не е спирала. 

"Преди няколко дни имах разговори с Лозана. Новината за края на съдебната сага беше приета изключително положително, мога да кажа с облекчение. Продължаваме активно съвместна работа по всички програми и дейности", каза Лечева. 

Предстои Международният олимпийски комитет да възстанови финансирането към БОК, което беше спряно. В сряда на заседанието на Изпълнителното бюро Лечева ще информира останалите членове за финансовото състояние на БОК и ще бъдат направен план за действия в кратки срокове, с които да бъде наваксано голямо изоставане. 

"Преди да коментираме конкретни цифри и данни, ще запознаем със ситуацията Изпълнителното бюро. След това ще информираме и българската общественост. Ще управляваме прозрачно, планираме редовни брифинги за журналистите. Това е обществена организация, която трябва да е отчетна пред обществото", каза още Лечева.

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