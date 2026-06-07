Два медала за младите български сабльори от силния международен турнир за Купа Бургас

Два медала спечелиха младите български сабльори от силния международен турнир за Купа Бургас, валиден за Европейската купа. Борис Шутов от Ахил спечели сребърен медал до 14 години, а съотборничката му София Делчева извоюва бронза при жените в същата възрастова група. В състезанието участваха 46 жени и 25 мъже от 8 държави, като българите се представиха много силно - в топ 8 при мъжете влязоха 5 наши фехтовачи, а в топ 8 при жените – 3 български фехтовачки.
Борис Шутов излезе от групите с 5 победи от 5 срещи. В елиминациите той отстрани във втория кръг Омер Керем Килим от Турция с 15:5. В двубоя за място на почетната стълбичка той победи Борис Гавраилов (..) с 15:11, а в срещата за място във финала надделя над Стелица Петре от Румъния с 15:10. В двубоя за титлата Шутов отстъпи пред Нихита Томас от Румъния с 9:15 и спечели сребърния медал в надпреварата.
Петър Петров от Ахил завърши на 5 място, Мартин Начев от Младост е 6-и, Дамян Миержвински от Пловдив БГ е 7-и, а Борис Гавраилов от Ахил е 8-и.
При жените от 16-те български представителки най-добре се представи София Делчева (Ахил), която спечели бронзов медал. Тя излезе от групите с 4 победи и 1 загуба. В елиминациите тя отстрани Алмира Исенова от Казахстан с 15:13. В срещата за място в топ 8 тя победи София Цонева с 15:12, а след това и Лора Ганева с 15:11. В срещата за място във финала Делчева отстъпи пред Ирене Инасаридзе от Грузия с 5:15 и взе бронзов медал. Лора Ганева от Корсар е 5-а, Марина Василева е 6-а.
Днес турнирът за купа Бургас продължава с отборните надпревари на сабя мъже и жени до 14 години.Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google