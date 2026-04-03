  • 3 апр 2026 | 15:17
  • 1531
  • 0
Лудогорец награди с парични средства четирима национали на България U17

Ръководството на Лудогорец награди с парични средства четирима от най-обещаващите таланти на Академията, които имаха ключов принос за силното представяне на националния отбор на България до 17 години. Младите "лъвове" записаха отлични резултати - победа с 1:0 над Малта, категоричен успех с 3:0 срещу Литва и равенство 1:1 с Азербайджан, което им осигури класиране в Група А на европейските квалификации през 2027 година.

Със стабилни изяви в отбрана в трите срещи се отличи централният защитник Тимур Мустафа, който дори отбеляза попадението за равенството срещу Азербайджан. Вратарят Алекс Панайотов също имаше сериозен принос с участието си в два от двубоите, а в защита уверено се включи и Преслав Стойков, записал две срещи. В средата на терена пък Ястиян Георгиев впечатли всички с активната си игра и постоянството си, като заслужи множество суперлативи от футболните специалисти.

Освен че допринесоха съществено за класирането на България в следващата фаза на квалификациите, четиримата таланти направиха силно впечатление на футболната общественост в България с изявите си и затвърдиха отличната репутация на Академия Лудогорец", написаха "орлите".

