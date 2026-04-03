В Мерцедес поеха отговорност за слабите стартове на Антонели и Ръсел

Ръководителят на отбора на Мерцедес Тото Волф заяви, че тимът поема поне част от отговорността за слабите стартове на Андреа Кими Антонели и Джордж Ръсел от началото на сезона във Формула 1.

Стартовете са може би единственото слабо място в представянето на Сребърните стрели през 2026 година. И в Австралия, и в Китай, и в Япония двамата пилоти на Мерцедес загубиха позиции в спринта до първия завой, но в първите два случая те успяха да си върнат загубеното, за да запишат две поредни двойни победи.

Keep this up, Team! 😤 pic.twitter.com/2hnhwbY5jW — Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team (@MercedesAMGF1) April 3, 2026

В Япония миналия уикенд обаче това не се случи, тъй като Ръсел дори не се качи на подиума, финиширайки четвърти на „Сузука“. В същото време неговият съотборник Антонели спечели втория си пореден триумф. Слабият старт обаче не беше единствената причина за по-задното класиране на Ръсел, чието представяне беше повлияно и от грешен избор на настройки, направен непосредствено преди съботната квалификация.

„Мисля, че състезанието започна да се развива срещу него още от квалификацията с обърканите настройки. С това решение ние направихме колата му много по-лоша между третата тренировка и квалификацията.



„А след това и стартът, определено ние не даваме най-добрите инструменти на двамата ни пилоти за тях, но и те също допускат грешки. Трябваше да вземем решение с колата на сигурността, защото рискувахме да загуби позиция от Шарл (Леклер), а след това късметът беше на страната на Кими, който беше много бърз в този момент от състезанието, а Джордж имаше лош късмет, защото загуби тези позиции.



„Отгоре на всичко той имаше и софтуерен проблем, който го вкара в супер клпиниг и беше изпреварен от Леклер. Като цяло всичко, което можеше, се обърка за него“, каза Волф.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages